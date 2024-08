LIVESTREAM (vanaf 17.25u): Wat kan het Belgisch viertal in de kwalificaties van de ploegenachtervolging?

Na het wegwielrennen gaat de focus nu richting de piste. Vanaf vandaag geven de baanwielrenners het beste van zichzelf. Er is meteen een eerste finale (teamsprint vrouwen), maar vanuit Belgisch standpunt is het vooral uitkijken naar Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Noah Vandenbranden en Fabio Van den Bossche. Zij rijden de kwalificaties in de ploegenachtervolging. Kijk hier live vanaf 17.25 uur.