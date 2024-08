LIVESTREAM turnen (14.50 uur): Nina Derwael gaat op medaillejacht aan de brug, Glenn Cuyle op zoek naar een stunt aan de ringen

Nina Derwael op zoek naar een finale, Glenn Cuyle op zoek naar een stunt

Van de drie turnfinales die vandaag plaatsvinden, zijn er twee waarin een Belg zijn of haar opwachting maakt.





Glenn Cuyle is de eerste Belg die in actie komt. Cuyle was na zijn kwalificatie door het dolle heen en kan straks zonder druk aan de finale beginnen. In die kwalificaties liet hij de 4e score optekenen. Zit er misschien een stunt aan te komen?





Na de finale aan de ringen is het de beurt aan Nina Derwael aan de brug met ongelijke leggers. Na een race tegen de tijd kon de olympische kampioene van Tokio zich alsnog plaatsen voor Parijs 2024.





Ook Derwael plaatste zich als 4e voor de finale en zal straks alles geven om een nieuwe medaille aan de collectie toe te voegen. Veel om naar uit te kijken, dus!