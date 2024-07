LIVESTREAM triatlon: Topfavorieten gaan ervandoor in het looponderdeel, Van Riel moet passen

Dan toch!

Op de Olympische Spelen kunnen de individuele triatlonwedstrijden woensdag dan toch plaatsvinden. De waterkwaliteit van de Seine is "conform", laten de organisatoren en de Wereldtriatlonbond weten in een korte mededeling.



Bij de mannen gaat de individuele triatlon om 10.45 uur van start met Jelle Geens en Marten Van Riel. Normaal gezien waren de mannen dinsdag al in actie gekomen, maar door de slechte waterkwaliteit van de Seine als gevolg van de regenval tijdens het weekend werd de wedstrijd met een dag uitgesteld. Zondag en maandag waren de triatlontrainingen in de rivier al geannuleerd.