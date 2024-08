LIVESTREAM: Thomas Detry begint als een wervelwind aan dag 2, ook Dumont de Chassart is eraan begonnen

Detry wil beter doen dan in Tokio

Thomas Detry staat voor de tweede keer op de Olympische Spelen. Drie jaar geleden in Tokio werd hij pas 22e, nu gaat hij voor een medaille. "Er speelt geen ander idee in mijn hoofd dan in de top drie te eindigen."



"Het is een rustig toernooi in de zin dat er zestig spelers zijn en er geen cut is. We kennen de baan en we zijn niet te ver van huis. Het weer is goed en we voelen ons goed. Dat is leuk."