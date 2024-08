LIVESTREAM: Simone Biles valt van balk en grijpt naast podium en nieuwe gouden medaille, straks vloerfinale

In de laatste week van de Olympische Spelen in Parijs wordt vandaag de turncompetitie afgesloten. Er staan vier finales op het programma. De mannen tonen hun kunsten aan de brug en rekstok, terwijl de vrouwen balanceren op de balk en in de vloerfinale. Aan balk zat er voor Simone Biles geen nieuwe medaille in, maar straks turnt ze nog de vloerfinale. Volg het hier live.