LIVESTREAM: Schittert Hassan op de 10.000m en volgt Warholm het voorbeeld van McLaughlin-Levrone op de 400m horden?

8 finales

Geen reeksen of kwalificaties op de voorlaatste atletiekavond in het Stade de France. Het wordt smullen met maar liefst 8 finales.



Naast de aflossingsfinales op de 4x100 meter wordt er bij de vrouwen ook gestreden voor de medailles in het kogelstoten, de 400 meter en de 10.000 meter. Bij de mannen staat de ontknoping in het hink-stap-springen en de 400 meter horden op het menu.



Uiteraard is het voor de Belgische atletiekfans vooral uitkijken naar de ontknoping in de zevenkamp. Hoe het Nafi Thiam en Noor Vidts vergaat, kan u volgen in onze afzonderlijke liveblog over de zevenkamp.