LIVESTREAM: Plaatst Florine Gaspard zich voor de halve finales op de 50 meter vrije slag?

Kan Gaspard beslag leggen op een ticket voor de halve finales?

De stop wordt bijna uit het olympische zwembad getrokken, maar niet voordat we nog een laatste landgenote in actie hebben gezien. Met Florine Gaspard komt de vierde en laatste Belgische zwemmer in actie.





In de reeksen van de 50 meter vrije slag moet Gaspard bij de 16 snelste zwemsters zitten om door te stoten naar de halve finales. Als ze daarin slaagt, komt ze ook in de avondsessie in actie.





Verder brengt de ochtendsessie in het zwemmen ook nog de reeksen van de 1500 meter vrij bij de mannen. Zowel de mannen als de vrouwen zwemmen ook nog de reeksen van de 4x100 meter wisselslag.