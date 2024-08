LIVESTREAM - Persoonlijk record niet goed genoeg voor Ponette, ook exit Bacari en herkansingen voor Vanderelst

Opnieuw heel wat Belgische actie in het Stade de France. Ook in de ochtendsessie van de atletiekcompetitie komen er opnieuw vier Belgen in actie: Elise Vanderelst op de 1.500 meter, Timothy Herman in de kwalificaties van het speerwerpen en ook Elie Bacari en Helena Ponette komen aan bod in de herkansingen. Volg het allemaal vanaf 9.50 uur met een livestream.