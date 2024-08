LIVESTREAM: Pakt Simone Biles straks haar vierde (en vijfde) gouden medaille in Parijs?

In de laatste week van de Olympische Spelen in Parijs wordt vandaag de turncompetitie afgesloten. Er staan vier finales op het programma. De mannen tonen hun kunsten aan de brug en rekstok, terwijl de vrouwen balanceren op de balk en in de vloerfinale. Turnlegende Simone Biles kan haar vierde en vijfde gouden medaille op deze Spelen binnenhalen. Volg de toestelfinales vanaf 11.45 uur in deze liveblog of in de livestream.