LIVESTREAM - Opnieuw PR voor vrouw-in-vorm Vidts, ook Thiam wil cruciale kloof slaan in speerwerpen

Thiam op 45 punten, Vidts virtueel Brons

De resultaten zijn binnen. Thiam eindigt derde in het verspringen en deed een centimetertje beter dan Johnson-Thompson. Ze nadert zo stilletjes tot op 45 punten van haar Britse concurrente. Al zal ze in het speerwerpen - waar ze traditioneel beter is dan KJT - toch een bonus moeten pakken van een kleine 100 punten om comfortabel aan de 800 meter te beginnen.



Vidts vliegt op haar beurt over Anna Hall naar de derde plek. Onze landgenote eindigde met een 6,40 meter-sprong als vierde - in een ex aequo met Johnson-Thompson - in het verspringen. Onze landgenote heeft nu een kloofje van 56 punten op de Zwitserse Annik Kaelin, Anna Hall zakt ook onder de Nederlandse Sofie Dokter naar de zesde plek.