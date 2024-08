LIVESTREAM: Naomi Van den Broeck opent ochtend vol 400 meter-actie voor de Belgen

Een nieuwe werkweek, ook voor de Belgen op de atletiekpiste in Parijs. Naomi Van den Broeck opent de Belgische actie op de 400 meter. Philip Milanov breekt de sprintactie met zijn kwalificaties in het discuswerpen en Imke Vervaet sluit af met de herkansingen op de 200 meter. Kijk vanaf 10 uur op VRT 1 of via onze livestream.