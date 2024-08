LIVESTREAM: Kunnen de Belgian Tornados rekenen op Doom? Kimeli knap 8e en Heymans 11e in finale 5.000 meter

Na WK-goud ook olympisch succes voor Kitaguchi?

De finale van het speerwerpen bij de vrouwen zou wel eens op een open strijd kunnen uitdraaien. Haruka Kitaguchi werd drie jaar geleden op de Spelen in eigen land pas 12e, maar pakte nadien in 2022 WK-zilver in Eugene en vorig zomer kroonde de Japanse zich zelfs tot wereldkampioene in Boedapest.



Het is evenwel de Colombiaanse Flor Denis Ruiz Hurtado, goed voor zilver in Boedapest, die met 66,70 meter de beste wereldjaarprestatie neergezet heeft. Ook Mackenzie Little, de Australische die vorige zomer WK-brons pakte, is een kandidate voor goud.