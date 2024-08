LIVESTREAM: Kan Manon De Roey nog opschuiven naar plekje in de top 20?

Manon De Roey breit mooi einde aan haar derde dag

Vandaag bracht duidelijk beterschap voor onze Belgische golfster. Met secuur golf kon ze 2 birdies putten, één enkele bogey op hole 8 was de enige smet op deze vrijdag.



Ze sluit haar ronde af met 1 onder par, dat brengt haar in de totale tussenstand op 2 boven par. In de afsluitende ronde morgen zal ze een absolute topprestatie op de mat moeten leggen om nog een olympisch diploma - top 8 plek- op zak te steken. Nu vinden we haar terug op stek 24.