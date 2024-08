LIVESTREAM: Julie Nicolaes verliest duel tegen topfavoriete Lea Friedrich in sprinttoernooi, straks herkansingen

Het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Parijs is in volle gang. Vanmiddag staat de sprint bij de vrouwen op de planning. Nicky Degrendele moest forfait geven na haar val in het keirin gisteren. Julie Nicolaes is daardoor de enige Belgische die zich op de velodroom naar de volgende ronde zal proberen rijden. Volg de actie in deze liveblog of via de livestream.