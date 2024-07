LIVESTREAM: Geen finale aan de balk voor Derwael en Brassart, brengt de brug met ongelijke leggers meer geluk?

Nina Derwael begint vanavond aan haar Olympische Spelen. Onze landgenote is titelverdedigster op de brug met ongelijke leggers, maar kende door blessures een moeilijke weg naar Parijs. Kan ze zich vanavond plaatsen voor de brugfinale en hoe presteert ze op de balk? Maellyse Brassart komt in actie op de balk, de grondoefening, de sprong en de brug met ongelijke leggers. Zij mikt op een plek in de allroundfinale. Volg hier alles op de livestream.