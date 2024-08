LIVESTREAM: Geen finale 110 meter horden voor Michael Obasuyi

Loodzware reeks voor Obasuyi

Michael Obasuyi komt vol ambitie aan de start van de halve finales op de 110 meter horden. Afgelopen zondag kon hij zich als derde in zijn reeks rechtstreeks plaatsen. "Als ik mijn start van vandaag kan herhalen, is de kans groot dat ik de finale loop”, klonk het toen.



Voor een plek in die finale moet Obasuyi in de top twee in zijn reeks finishen of één van de twee beste verliezende tijden neerzetten. In de eerste reeks krijgt hij erg pittige concurrentie van de Jamaicaanse titelverdediger Hansle Parchment én de Amerikaanse wereldkampioen Grant Holloway.



Elie Bacari zien we niet meer terug in de halve finales. Hij werd voorlaatste in zijn reeks en raakte gisteren ook niet door de herkansingen.