LIVESTREAM: Florine Gaspard (15e) komt niet in de buurt van finaleplaats in 50 meter vrije slag

3e goud voor McIntosh

De 17-jarige Canadese lost de verwachtingen al helemaal in met haar derde olympische titel in Parijs. Ze maakte indruk in de rugslag, werd voorbijgesneld in de schoolslag door Walsh, maar maakte het weer helemaal goed in de vrije slag.



Het is de vierde medaille (3 keer goud, 1 keer zilver) voor McIntosh, die ook nog het olympisch record verbetert. Kate Douglass zwemt nog naar het zilver, kort voor haar landgenote Walsh.