LIVESTREAM: Dylan Borlée en Jonathan Sacoor naar herkansing, kan Alexander Doom zich wel plaatsen voor halve finales 400m?

400 meter-Belgen in actie

Slechts drie Belgen komen vanavond in actie in het Stade France en dan ook nog eens allemaal op hetzelfde nummer. Alexander Doom, Dylan Borlée en Jonathan Sacoor lopen de reeksen van de 400 meter.



In totaal zijn er ruim zes reeksen. Dylan Borlée komt als eerste Belg in actie in de derde reeks (19.21 uur), Jonathan Sacoor loopt in de vierde reeks (19.29 uur) en Alexander Doom (19.45 uur) moet wachten tot de zesde en laatste reeks.