LIVESTREAM: Duplantis doet het weer! Zweedse polsstoklegende scherpt wereldrecord verder aan naar 6,25 meter

7e Spelen voor Melina Robert-Michon

Bin Feng neemt de leiding in het discuswerpen met een worp van 66,33 meter. Titelverdedigster Allman is eraan begonnen met een ongeldige poging.



De meest opmerkelijke finaliste in het discuswerpen is zonder twijfel Melina Robert-Michon. De 45-jarige Française, die op de Spelen in 2016 zilver pakte, is bezig aan haar zevende (!) Olympische Spelen.