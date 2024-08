LIVESTREAM: Doom rechtstreeks naar halve finales 400 meter, Borlée en Sacoor moeten naar de herkansingen

Halve finales 800 meter vrouwen

Tijd voor de halve finales van de 800 meter bij de vrouwen. In de eerste reeks zien we wereldkampioene Mary Moraa in actie, in de tweede is indoor wereldkampioene Tsige Duguma de blikvanger en in de laatste reeks loopt Europees kampioene Keely Hodgkinson. De top twee van elke reeks plaatst zich voor de finale, aangevuld met de twee beste verliezende tijden.