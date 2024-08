LIVESTREAM: Cynthia Bolingo oogt niet fit in reeksen, Dylan Borlée en Philip Milanov verlaten atletiektoneel

Bolingo lijkt niet fit

Cynthia Bolingo haar eerste 200 meter zag er nog oké uit, maar dan zakte het tempo bij de Belgische drastisch. Ze lijkt nog niet fit na het blessureleed vlak voor de Spelen. Ze werd 8e en laatste in haar reeks in 52"77 en wordt doorverwezen naar de herkansingen. Al is de vraag of ze daar trek in heeft.