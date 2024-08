LIVESTREAM: Chebet slaat ook toe op de 10.000 meter. Volgt Warholm het voorbeeld van McLaughlin-Levrone op de 400m horden?

Ontknoping zevenkamp

Het is zover! Straks weten we of Nafi Thiam en Noor Vidts goud en brons pakken in de zevenkamp. Zij lopen samen in de tweede reeks van de afsluitende 800 meter om 20.35 uur. U kan de ontknoping in tekst en beeld volgen in de afzonderlijke liveblog over de zevenkamp.