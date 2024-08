LIVESTREAM: Bol of McLaughlin-Levrone, wie wint dé clash op de 400m horden? Tebogo verrast op 200m, slechts brons voor Lyles

Verlengt Mihambo haar olympische titel?

De eerste finale van deze atletiekavond is die in het verspringen bij de vrouwen. Dé topfavoriete daar is Malaika Mihambo. De Duitse toonde in juni nog haar vorm op het EK in Rome. Daar pakte ze goud met een sprongvan 7,2 meter, een beste wereldjaarprestatie.

Vorige zomer moest Mihambo geblesseerd passen voor het WK in Boedapest. Ivana Spanovic profiteerde daarvan om goud te pakken, maar raakte hier op de Spelen niet door de kwalificatie. Wél van de partij in de finale: Tara Davis-Woodhall. De Britse pakte zilver op het WK en is dit seizoen nog ongeslagen.