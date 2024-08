LIVESTREAM: Belgisch viertal duikt 4(!) seconden onder eigen record in ploegenachtervolging en stoot door

Geschiedenis

De avond is begonnen met de kwalificaties van de teamsprint bij de vrouwen. Voor de eerste keer in de olympische geschiedenis gebeurt dat met drie rensters per land. Tot en met de Spelen in Tokio bestonden de teams uit twee vrouwen.



In deze kwalificaties zal geen enkel land sneuvelen. De acht deelnemende landen moeten zich enkel positioneren. De 1e rijdt straks tegen de 8e, de 2e tegen de 7e, de 3e tegen de 6e en de 4e tegen de 5e.