LIVESTREAM: Belgian Tornados stranden weer op ondankbare vierde plaats. Wat kunnen de Cheetahs?

Waar eindigen de Cheetahs?

Na de Tornados is het aan de Cheetahs. Drie jaar geleden werden ze zevende in Tokio. Doen ze beter in Parijs?



Ook hier steken de Amerikanen er normaal gezien bovenuit. De VS kan vanavond voor de achtste keer op rij (!) goud pakken in de 4x400 meter. Met 3’21”44 zetten de Amerikaanse vrouwen ook de snelste tijd neer in de reeksen.