LIVESTREAM: Belgian Cheetahs overleven snelle reeks en mogen naar finale, volgen de Tornados hun voorbeeld?

9 Belgen

Het einde van het atletiektoernooi komt in zicht en dat is het zijn voor de aflossingen in de 4x400 meter om eraan te beginnen. Zowel de Belgian Tornados als de Belgian Cheetahs moeten het wel doen zonder hun sterkhouder. Doom en Bolingo hebben last van een blessure. De finale halen is dus geen sinecure.



Later in de ochtend zijn er ook de halve finales in de 800 meter. Eliott Crestan mag dromen van een finaleplaats, want hij had de 8e tijd in de reeksen.