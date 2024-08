LIVESTREAM baanwielrennen: Italië op goudkoers, Belgen moeten rekenen op winstronde

2 dagen na zijn bronzen medaille in het omnium komt Fabio Van den Bossche opnieuw in actie op de piste. Kan hij in de ploegkoers samen met Lindsay De Vylder nog een medaille veroveren? De avond in de velodroom begint om 17.00 uur. Vanaf 17.55 uur zit u goed voor de ploegkoers. Volg het hier live.