LIVESTREAM atletiek: Geen 100m-finale voor Rosius en Nkansa, Belgian Waffles gaan op zoek naar medaille op de 4x400m

Opstelling Belgian Waffles

Om 20.55 uur is het zover, dan lopen de Belgian Waffles de finale van de 4x400 meter. De opstelling is intussen bekend en zoals verwacht neemt Alexander Doom de plaats in van Kevin Borlée.



Ook de volgorde wijzigt. Doom zal als eerste lopen, gevolgd door Helena Ponette. Daarna is het aan Jonathan Sacoor en Naomi Van den Broeck is opnieuw de slotloopster.