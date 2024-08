LIVESTREAM atletiek: Ben Broeders raakt niet over 5,70 meter en sneuvelt in de kwalificatie

Enkel Broeders in actie deze ochtend

Slechts één Belg in actie, deze ochtendsessie op zaterdag. Ben Broeders komt in actie in de kwalificaties van het polsstokspringen. Vanaf na 10.10 uur begint hij eraan in groep B.





Het doel? Over 5,80 meter springen om de finale te bereiken of zich bij de beste 12 atleten scharen. 5,82 meter is Broeders zijn beste sprong dit seizoen. In principe heeft hij een finaleticket dus in de vingers.