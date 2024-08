LIVESTREAM atletiek: Belgian Waffles grijpen net naast medaille op 4x400m, Bol schenkt Nederland goud met fenomenale remonte

Pakken de Belgian Waffles een medaille?

We gaan op het puntje van onze stoel zitten, want het is tijd voor de finale van de 4x400 meter mixed relay. De Belgian Waffles nemen het daarin vanuit baan vier op tegen titelverdediger Polen, de VS (die gisteren nog het wereldrecord aanscherpten), Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië en Italië.



Drie jaar geleden werd de Belgische estafetteploeg vijfde in Tokio. Kunnen ze zich nu mengen in de strijd voor de medailles?