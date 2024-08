LIVESTREAM (8 uur): Meteen Belgische actie! Abdi, Naert en Somers staan voor "lastigste marathonparcours ooit"

Start om 8 uur

De marathonlopers beginnen er vroeg aan zaterdag. Om 8 uur gaat de marathon van start.



Bashir Abdi kende geen vlekkeloze voorbereiding, maar kan wel rekenen op de ervaring van in Tokio. In 2021 pakte hij brons. Kan hij die prestatie nog eens herhalen in de straten van Parijs?