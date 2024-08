LIVESTREAM (20.30 uur): Vier zwemfinales vanavond, Florine Gaspard werkt halve finale op 50 meter vrije slag af

Vanuit Belgisch oogpunt is het vanavond uitkijken naar Florine Gaspard in het olympisch zwembad. Zij plaatste zich eerder op de dag voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Met nog vier zwemfinales, waar onder andere Summer McIntosh en Katie Ledecky in actie komen, oogt het menu weer erg smakelijk.