LIVESTREAM (19.35 uur): Knalt Doom naar olympische 400m-finale en hoe presteren de Belgische hordeloopsters?

Vier Belgen in actie

Alexander Doom staat vanavond voor een pittige opdracht in het Stade de France. De Europese kampioen gaat op zoek naar een ticket voor de finale van de 400 meter.



In de halve finales van de 400 meter horden komen maar liefst drie Belgische atletes in actie, dat is nog nooit eerder gebeurd op de Olympische Spelen. Naomi Van den Broeck bijt de spits af in de eerste reeks, daarna volgen Hanne Claes en Paulien Couckuyt.