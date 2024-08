LIVESTREAM (13.25 uur): Trekken Nicky Degrendele en Julie Nicolaes lijn van Belgische baanwielrenners door in keirin?

Baanwielrensters Nicky Degrendele en Julie Nicolaes beginnen vanmiddag aan hun olympisch avontuur. Om 13.26 uur mogen ze de piste op voor de eerste ronde van de keirin. Om 15.10 uur zijn er de eventuele herkansingen. Volg het vanaf 13.25 uur via de livestream of in deze liveblog.