LIVESTREAM (10 uur) - Er is meer dan alleen de zevenkamp: volg hier de rest van alle atletiek-actie

Een kwartet en een duo

Goeiemorgen, het Stade de France is vandaag opnieuw het toneel voor de atletiekcompetitie. Op deze pagina volgen we alles behalve de zevenkamp met Thiam en Vidts - daar hebben we onderstaande gespecialiseerde blog voor. Welke Belgen er dan nog te zien zijn? Om 11.10 uur lopen de Belgian Rockets een eerste keer in de 4x100 meter en op de middag staan Tibo De Smet en Pieter Sisk voor de herkansingen van de 800 meter.