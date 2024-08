LIVESTREAM (10 u): Thomas Carmoy opent nieuwe Belgische dag vol mogelijkheden op de olympische piste

Geen olympische finale op de 400 meter voor Alexander Doom. De Europese kampioen viel in de halve finales helaas geblesseerd uit. Ook op de 400 meter horden zal er geen Belg in de finale staan. Naomi Van den Broeck, Hanne Claes en Paulien Couckuyt sneuvelden in de halve finales. Herbeleef de avondsessie van de Belgen.