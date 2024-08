LIVEBLOG BMX: Ruben (20.10 uur) en Aiko Gommers (20.30 uur) beginnen vandaag aan hun Spelen

Beide Belgen in de derde heat, eerste runs om 20.10 en 20.30 uur

Zowel Ruben als Aiko Gommers zijn in de derde en laatste heat ingedeeld. Bij de mannen beginnen de kwartfinales om 20.00 uur, de eerste run van de vrouwen staat 20 minuten later ingepland.



Om 20.10 uur is het aan Ruben Gommers voor zijn run 1, om 20.30 uur beginnen de Spelen van Aiko Gommers. Eventuele herkansingen na hun 3 runs zijn voor na de klok van 22 uur.