Exit voor Belgische hordeloopsters op de 400 meter horden, titelverdediger Ingebrigtsen grijpt naast medaille op 1.500 meter

Yavi wint spetterende finale!

Wat een prangende eindsprint! Chemutai geeft alles, maar het is Yavi die nog het meeste in de tank heeft. De Bahreinse wereldkampioene wint in 8'52"76, een olympisch record.



Het brons is voor de Keniaanse Faith Cherotich. De Française Alice Finot is vierde in een Europees record.