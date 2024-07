Een dagje naar de Olympische Spelen in Parijs? Win 2 tickets voor het BMX en het Lotto Belgium House

Tijd en zin om een dagje Olympische Spelen in Parijs te beleven? Speel dan mee en maak kans op 2 tickets voor de BMX-competitie. Diezelfde dag word je ook uitgenodigd in het Lotto Belgium House.

De BMX-competitie begint op 30 juli en eindigt op 2 augustus. Als je wint, dan krijg je tickets voor de finaledag. Je krijgt tickets voor de sessie van 20.30u (finales).

Let op: vervoer en hotel zijn niet inbegrepen in de prijs. Maar je wordt wel uitgenodigd in het Lotto Belgium House, de centrale plaats waar iedereen voor de Belgen komt supporteren.

Lukt het niet om mee te doen met de wedstrijd, klik dan op deze link om te spelen.