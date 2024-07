Domper vlak voor de Spelen: Cynthia Bolingo loopt kuitblessure op tijdens wedstrijd in Italië

Niet het beeld dat je wilt zien vlak voor de Olympische Spelen.

Op de meeting in Celle Ligure, Italië, schreef Cynthia Bolingo zich in op de 400 meter om haar vormpeil te meten. Die test heeft de Belgische sprintster niet goed doorstaan.

Drie dagen na haar optreden in La Chaux-de-Fonds moest ze ruim voor de finish de strijd staken. Ze bolde uit en ging vervolgens op de baan zitten.

"Cynthia heeft haar kuit bezeerd, zoals tijdens het trainingskamp op Curaçao in april", vertelt haar coach aan La Dernière Heure. "Het is vandaag moeilijk om te zeggen of het serieus is of niet."

Donderdagochtend keert Bolingo terug naar België voor verder onderzoek. Geruststellend is het nieuws voor de Belgische - die in het verleden heel wat blessureleed kende - alvast niet.

Zo zag ze haar olympische droom in het water vallen vlak voor Tokio.