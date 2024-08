BMX'ers Ruben en Aiko Gommers sneuvelen allebei in herkansingen, hun Spelen zitten erop

Voor de Belgische vertegenwoordigers in het BMX zijn de Olympische Spelen afgelopen na de eerste dag. Zowel Ruben als Aiko Gommers wisten zich wel naar de herkansingen te knokken, maar daar konden ze niet bij de beste vier eindigen. Ruben viel vroeg en zag zijn kansen meteen in rook opgaan, Aiko finishte op de ondankbare vijfde plek.

Baaldag voor de Belgische BMX'ers op de Olympische Spelen in Parijs. Ruben Gommers en Aiko Gommers begonnen aan hun toernooi in de kwartfinales, maar die waren ook meteen het eindstation.



Ruben eindigde na drie runs als 13e net buiten de top 12, die automatisch toegang geeft tot de halve finales. In de herkansingen kreeg hij nog wel de kans om door te stoten, pech besliste daar echter anders over.



Een vroege val betekende het einde van zijn avontuur. Met slechts één run in die herkansingen had onze landgenoot geen kans meer om zijn kansen te verdedigen.

Ook Aiko wist zich als 19e na drie runs wel te plaatsen voor de herkansingen en ze deed het daar zeker niet slecht.



De 20-jarige Belgische stak haar hand uit naar de top vier, die alsnog recht gaf op een plekje in de halve finales. Daar greep Aiko toch nog net naast op de ondankbare vijfde plaats en zo waren ook haar Spelen voorbij na één dag op de BMX.