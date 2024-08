Belgian Waffles snellen in Belgisch record naar finale, Kimeli ontgoochelt in 10.000m-finale, Rooms sneuvelt in reeksen 5.000m

vr 2 augustus 2024 21:20

Opdracht volbracht voor de Belgian Waffles. Net als in Tokio drie jaar geleden heeft het Belgische estafetteteam zich geplaatst voor de finale van de 4x400 meter mixed relay. In hun reeks zorgden de Amerikanen op de eerste atletiekdag in het Stade de France meteen ook voor het eerste wereldrecord. In de finale van de 10.000 meter zette Isaac Kimeli een teleurstellende prestatie neer, Lisa Rooms raakte niet door de reeksen van de 5.000 meter.



De Belgische estafetteploeg plaatste zich als derde in zijn reeks rechtstreeks voor de finale in 3'10"74, een Belgisch record. Jonathan Sacoor gaf de Belgian Waffles meteen een boost met een sterke openingsronde en Helena Ponette en Kevin Borlée hielden België knap in de top drie, met de Verenigde Staten en Frankrijk.

Aan de Amerikanen viel niks te doen. Met een straat voorsprong wonnen zij in 3'07"41, een verbetering van hun wereldrecord. Naomi Van den Broeck moest in een spannende slotronde Frankrijk nog laten passeren, maar de derde plek was voldoende voor de finale.

De Belgische estafetteploeg staat zo voor de tweede keer op rij in de olympische finale op de 4x400 meter mixed relay. In Tokio werden ze vijfde, morgenavond (om 20.55 uur) proberen ze beter te doen. Wellicht zal Alexander Doom dan de plaats innemen van Kevin Borlée.

Lisa Rooms: "Qua plaats kon ik niet meer verwachten"

In de bijzonder sterk bezette eerste reeks van de 5.000 meter stond Lisa Rooms tegenover een resem wereldtoppers met onder meer wereldkampioene Faith Kipyegon, olympisch kampioene Sifan Hassan en Europees kampioene Nadia Battocletti. Een plek in de finale was dan ook te hoog gegrepen voor onze landgenote. Ze eindigde als 15e in 15'37"55 en bleef daarmee ruim boven haar persoonlijk record (15'26"27).

"Het was warm, maar daar was ik goed op voorbereid en ik heb er niet echt last van gehad. Ik heb enorm genoten van het publiek. Qua plaats kon ik niet meer verwachten, qua tijd had ik op meer gehoopt, maar de omstandigheden zaten niet mee." "Een persoonlijk record zit er echt wel in, maar het ging zoals verwacht traag in het begin. Daar gingen veel seconden verloren en ik ben nog niet op het niveau dat ik zo snel kan finishen als de kopgroep."

Kimeli ontgoochelt, Cheptegei snelt in slotronde naar goud

Eén Belg in de enige finale op de eerste atletiekavond in het Stade France, maar Isaac Kimeli kon daarin geen rol van betekenis spelen. Hij moest al vroeg de rol lossen en eindigde uiteindelijk pas als 19e in 27'51"21, een eind boven zijn persoonlijk record van 27'07"97". "Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We liepen de eerste kilometer in 2'40". Ik probeerde goed positie te kiezen, maar de groep voor mij zat te ver. Ik heb mijn eigen tempo gelopen en heb helemaal alleen 27'51" gelopen. Dan zie je dat het niveau vandaag gewoon zot hoog was. Het was te moeilijk om hun tempo te volgen." De Ethiopiërs, met titelverdediger Selemon Barega, namen met z'n drieën al snel de wedstrijd in handen. Wereldkampioen Joshua Cheptegei hield zich gedeisd tot net voor het ingaan van de slotronde. De Oegandese wereldrecordhouder plaatste een versnelling, kraakte niet en snelde naar goud in 26'43"14, een olympisch record.



Ethiopië oogstte uiteindelijk slechts één medaille. Berihu Aregawi snelde met een indrukwekkende eindsprint nog voorbij de Amerikaan Grant Fisher naar het zilver. Titelverdediger Barega werd pas zevende.

