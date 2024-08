Balen voor Belgen in ochtendsessie: Elise Vanderelst krijgt nog 2e kans, einde verhaal voor 3 anderen

Geen gedroomde ochtendsessie voor de Belgen. De 20-jarige Elie Bacari en ook Helena Ponette kregen respectievelijk in de 110 meter horden en de 400 meter een tweede kans in, maar geen van beiden kon zich via de herkansingen alsnog kwalificeren. Elise Vanderelst liep op de 1.5000 dan weer richting die herkansingen en ook speerwerper Timothy Herman kon geen gooi doen naar de finale.

De ochtendsessie van dinsdag 06/08/2024 zal de Belgische geschiedenisboeken niet halen.



Elise Vanderelst was de eerste landgenote die in de reeksen van de 1.500 meter uit de startblokken schoot in het Stade de France. De Belgische hinde begon goed en nestelde zich twee ronden in de voorposten, maar verdronk daarna in de wasmachine die zo'n 1.500 meter-wedstrijd kan worden.



Uiteindelijk zakte ze in de laatste 200 meter weg en eindigde ze als 9e in 4'06"95. Aangezien enkel de eerste zes zich rechtstreeks plaatsten voor de halve finales, is Vanderelst woensdag nog eens aan de beurt in de herkansingen. "Gelukkig zijn die er nog voor mij", kon ze al snel de knop omdraaien.