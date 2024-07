Anderlecht vindt art nouveau opnieuw uit, Union kiest duurzaamheid: de nieuwe truitjes van de eersteklassers

Geloof het of niet: het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League staat alweer voor de deur. Dus sijpelen de verse uitrustingen van de eersteklassers stilaan binnen. Anderlecht bewandelt het art nouveau-pad, Club kiest weer voor wit, Union voor duurzaamheid. Een overzicht.

Het uitshirt is compleet wit. Enkel de paarse accenten en de zilveren bloemenkrans die de uiteinden van de mouw versiert, springen in het oog.

"Art Nouveau Reimagined": dat is de stijl waar Anderlecht voor gaat in het nieuwe seizoen. Het thuisshirt kleurt paars, heeft het clublogo centraal op de borst en de mouwen zijn versierd met een art nouveau-patroon.

Cercle Brugge kiest voor diagonale strepen in het thuisshirt voor 2024-2025. Groen-zwart, volgens de clubkleuren. Die twee komen ook terug in het tenue voor uitwedstrijden, dat voor het overige spierwit is.

Blauw, wit en fluogeel. KAA Gent grijpt opnieuw naar zijn klassiekers in het seizoen 2024-2025. Al zullen trouwe fans nog even moeten wachten tot ze op de (online) markt verschijnen.

Geen strepen of witte accenten dit jaar, wel rood en goud bij Standard. Zo gaan de Rouches voor een ietwat klassieke look voor de komende jaargang in de Jupiler Pro League. Of het die lijn doortrekt voor de uitshirts, wordt afwachten.