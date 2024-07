Kylian Mbappé charmeert in het Spaans bij voorstelling: "Real Madrid zit nu al in mijn hart"

Perez opent "historische gebeurtenis"

Voorzitter Perez spreekt de fans als eerste toe. "Welkom bij deze historische gebeurtenis", opent hij.





"Het is een voldoening om terug te keren naar de normaliteit en om onze spelers in ons stadion te kunnen presenteren. Elke keer we een speler ontvangen die voor het eerst het shirt van onze club draagt, is dat een feestelijk moment."