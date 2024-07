De klassementen na de 16e etappe: Philipsen nadert tot op 32 punten van groene Girmay

Hij had de groene trui al uit zijn hoofd gezet, maar er valt misschien toch nog iets uit de lucht. Met zijn derde ritzege in Nîmes sprokkelde Jasper Philipsen weer de volle buit en komt hij nu ook hijgen in de nek van groene trui Biniam Girmay. De Eritreeër kwam ten val en sprokkelde geen punten in de massasprint.