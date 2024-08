Wielertransfers zomer - Visma-Lease a Bike bindt Vermote langer aan zich en zwaait Bouwman uit

Noors U23-kampioen wordt stagiair bij Intermarché-Wanty

Halvor Dolven zal de resterende maanden van 2024 als stagiair meerijden bij Intermarché-Wanty. Vanaf 2025 gaat de Noorse U23-kampioen bij het Development Team Wanty-Reus-Technord.



Het 20-jarige talent is nog maar een jaar écht bezig met koersen, daarvoor was hij jarenlang langlaufer, wat zijn krachtige uithoudingskwaliteiten verklaart.



Hij liet dit jaar al van zich spreken. Hij reed de Ronde van Antalya bij de profs in februari, waarna hij de uitdagende beloftekoers Tour des 100 Communes won. Zijn nationale titel pakte hij in mei, nadat hij in de meeste prestigieuze U23-klassiekers gekoerst had (Parijs-Roubaix, L-B-L, Gent-Wevelgem).



Na zijn maanden in het WorldTour-team zal hij onder de hoede van ploegleider Kévin Van Melsen tijd krijgen bij het ontwikkelingsteam, waar hij zijn landgenoot Felix Ørn-Kristoff terugvindt.





"Ik wil in de voetsporen treden van Alexander Kristoff, Odd Eiking en Sven Erik Bystrøm, die hier al successen bereikten. Dit is een geweldige kans voor mij. Ik ben van vele markten thuis, maar mijn grootste kracht is wellicht de koers lezen."