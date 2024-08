Wielertransfers zomer: Milan Menten verlengt bij Lotto-Dstny: "Steentje bijdragen richting WorldTour"

Bonneu naar de WorldTour

2 dagen na zijn zege in de koninginnenrit in de Arctic Race of Norway heeft Kamiel Bonneu zijn transfer naar de WorldTour te pakken.



De 25-jarige klimgeit verlaat Flanders-Baloise voor Intermarché-Wanty, dat Bonneu voor 2 jaar heeft vastgelegd.



“Vanaf mijn eerste gesprekken met Intermarché-Wanty en Aike Visbeek voelde ik dat we dezelfde visie deelden en op dezelfde golflengte zaten. Het was tijd voor mij om de stap naar de WorldTour te zetten na 3 jaar bij Team Flanders-Baloise", zegt Bonneu.



"Nu wil ik deelnemen aan mijn eerste grote ronde met Intermarché-Wanty en laten zien waartoe ik in staat ben op het hoogste niveau."



Performance manager Aike Visbeek: "Kamiels profiel van klimmer-puncheur is vergelijkbaar met andere renners die we op het hoogste niveau hebben ontwikkeld zoals Lorenzo Rota en Georg Zimmermann."



"Kamiel kan schitteren in eendagsraces zoals de Ardennenklassiekers. We moeten nog zien welk niveau hij haalt in het hooggebergte, maar we weten dat hij klaar is om een stap hogerop te zetten in het WorldTour-peloton."