Wielertransfers zomer: Groupama-FDJ hevelt winnaar van Vredeskoers over naar profteam

Blanka Vas verlengt bij SD Worx-Protime

SD Worx rekent langer op de diensten van Blanka Vas. De Hongaarse kampioene tekent bij tot 2027. "Ik voel me hier goed. De sfeer in het team ligt me. Ik kan veldrijden, wegwielrennen en mountainbike combineren. Ik krijgt veel vrijheid en voel me thuis."



Ook ploegleider Danny Stam is enthousiast. "Blanka is een megatalent. Ze heeft moeilijke momenten gehad, maar ze toont dat ze uit het juiste hout geslepen is. Ze is een allrounder die al heeft getoond dat ze ritten kan winnen in meerdaagse koersen."



Vas rijdt sinds juni 2021 voor het team. Ze is de regerende wereldkampioene bij de beloften. Op haar palmares staan ook ritzeges in de Giro en de Ronde van Zwitserland. In het veldrijden won ze enkele jaren geleden de Wereldbeker in Overijse.