Wielertransfers: Rowe (INEOS) wordt ploegleider bij Decathlon AG2R, Raccagni promoveert bij Soudal-Quick Step

Soudal-Quick Step haalt Valentin Paret-Peintre (23)

Valentin Paret-Peintre (23) maakt de overstap naar Soudal-Quick Step om de klimploeg rond Remco Evenepoel te versterken.



De tengere Fransman werd in 2022 prof bij AG2R, waar ook broer Aurélien rijdt, en ontbolsterde dit seizoen met een 8e plaats in de Tour Down Under en een 4e plaats in de Ronde van de Alpen. In de Giro boekte hij in de bergrit naar Bocca della Selva zijn eerste profwinst.



"Ik wil me blijven ontwikkelen en ben klaar om te knechten in de bergen. Ik wil een van de sterkste klimmers zijn van het team in de Tour de France. Ik wil de Tour ontdekken, maar mik ook op de top 10 in etappekoersen van een week."